«Лос-Анджелес Лейкерс» официально сообщили, что Лука Дончич не примет участия в первом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА против «Оклахомы».

Словенский разыгрывающий продолжает восстановление после повреждения задней поверхности бедра второй степени. Баскетболист не выходил на паркет с 2 апреля и проходил лечение, в том числе в Европе, где занимался по специализированной программе восстановления.

Несмотря на травму, Дончич уже принимал участие в бросковой тренировке команды, однако медицинский штаб решил не рисковать его здоровьем в стартовой игре серии.

В регулярном чемпионате лидер «Лейкерс» демонстрировал выдающуюся статистику: в среднем 33,5 очка, 7,7 подбора и 8,3 передачи за матч.

Первый матч серии состоится 6 мая в 03:30 мск в Оклахоме.