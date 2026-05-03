«Филадельфия Сиксерс» завоевала историческую победу в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА, обыграв «Бостон Селтикс» со счетом 109:100.

Эта победа стала первой для команды с седьмым номером посева из Восточной конференции, которая одолела команду с более высоким вторым номером посева после того, как в 2003 году впервые ввели формат серии до четырех побед в первом раунде.

«Филадельфия» также стала 14-й командой в истории НБА, которая, уступая 1-3, смогла отыграться и выиграть серию.

В следующем раунде «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорк Никс», который ранее победил «Атланту Хоукс» с результатом 4-2.