Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер не сможет принять участие в пятой игре 1/8 финала плей-офф против «Детройт Пистонс» из-за растяжения правой икроножной мышцы. Его участие в матче будет зависеть от того, как он отреагирует на лечение, по информации от ESPN, ссылаясь на источники.

28 апреля 24-летний немецкий баскетболист прошел МРТ после травмы, полученной в третьей четверти четвертого матча серии (94:88). «Орландо» лидирует в серии со счетом 3-1 и имеет шанс выбить «Пистонс» из плей-офф, если выиграет пятый матч на их паркете 30 апреля.

Вагнер не участвовал в четвертой четверти четвертого матча и завершил игру с 19 очками, 5 подборами и 4 перехватами за 24 минуты. В серии против «Детройта» он в среднем набирает 16,8 очка, 5,5 подбора, 3,5 передачи и 2,8 перехвата за матч.