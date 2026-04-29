Эллисон Феликс, семикратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике из США, решила возобновить спортивную карьеру в возрасте 40 лет. Ее цель — квалифицироваться на Олимпиаду-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

«Мне уже пора бы сидеть дома и заниматься детьми, но почему бы и нет? Давайте попробуем изменить всё. Я понимаю, что сейчас я не в лучшей форме, но у меня есть четкие цели и амбиции. Надеюсь, это будет воспринято именно так», — поделилась Феликс в интервью журналу Time.

За свою карьеру Феликс завоевала семь золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх, а также 14 золотых, три серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах мира. Она официально завершила профессиональную деятельность в 2022 году после чемпионата мира в Орегоне, США.