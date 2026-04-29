«Хьюстон» не включил форварда Кевина Дюранта в заявку на пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НБА против «Лейкерс», который состоится 30 апреля. Причиной отсутствия стала травма — растяжение связок левого голеностопа, сообщает AP.

37-летний баскетболист пропустил тренировку команды 28 апреля перед вылетом в Лос-Анджелес, однако позже его заметили на беговой дорожке во время восстановительных процедур.

В текущей серии Дюрант уже сталкивался с проблемами со здоровьем: он пропустил первый матч из-за ушиба колена, а также не играл в третьей и четвёртой встречах. Во втором поединке, который завершился поражением «Рокетс» 94:101, форвард набрал 23 очка, проведя на площадке 41 минуту, но получил повреждение лодыжки в концовке игры.

В серии до четырёх побед «Хьюстон» уступает «Лейкерс» со счётом 1-3.