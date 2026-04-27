Центровой «Денвера» Никола Йокич получил штраф в размере 50 тыс. долларов за участие в стычке в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА против «Миннесоты».

Встреча прошла 25 апреля в Миннеаполисе и завершилась победой хозяев — 112:96. Инцидент произошёл незадолго до финальной сирены, когда игрок «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс совершил бросок, не влияющий на исход матча. В этот момент Йокич подбежал к сопернику и толкнул его, что привело к массовой потасовке.

В конфликт также оказался вовлечён форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл — оба баскетболиста были удалены с площадки. Рэндл получил штраф в размере 35 тысяч долларов.

В серии до четырёх побед «Миннесота» ведёт со счётом 3-1. Пятый матч состоится в Денвере в понедельник.