В Единой лиге ВТБ стартовал плей-офф сезона 2025/2026. В первом поединке 1/4 финала встретились «Зенит» и «Уралмаш». Баскетболисты из Санкт-Петербурга потерпели поражение от гостей из Екатеринбурга со счетом 78:85 (22:25; 22:14; 10:27; 24:19).

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал бельгийский центровой Исмаэль Бако, который набрал 17 очков и сделал 10 подборов, а также два блок-шота. Его коэффициент эффективности составил «+25».

Самым ценным игроком матча был признан американский защитник Гарретт Нэвелс, который набрал 27 очков, сделал один подбор, одну передачу, два перехвата и одну потерю. Его коэффициент эффективности — «+27».