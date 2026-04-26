«Нью-Йорк» добился победы над «Атлантой» в четвёртом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 114:98.

Лучшим игроком поединка стал форвард «Никс» О Джи Ануноби, оформивший дабл-дабл — 22 очка и 10 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2. Следующая встреча состоится 29 апреля в Нью-Йорке.

«Миннесота» уверенно переиграла «Денвер» на своей площадке в четвёртом матче серии первого раунда — 112:96.

Главным героем встречи стал Эйо Досунму, набравший 43 очка. У «Наггетс» самым результативным оказался Джамал Мюррей с 30 очками, а Никола Йокич записал в актив 24 очка, 15 подборов и 9 передач, но был удалён за 1,3 секунды до финальной сирены после конфликта на площадке.

«Тимбервулвз» повели в серии со счётом 3-1. Пятый матч противостояния пройдёт 28 апреля в Денвере.

«Оклахома» одержала выездную победу над «Финиксом» в третьем матче серии — 121:109.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 42 очка.

«Оклахома» довела преимущество в серии до 3-0. Следующий матч команды снова проведут в Финиксе 28 апреля.

НБА. Результаты матчей плей-офф НБА 26 апреля

«Орландо» — «Детройт» — 113:105 — счёт в серии 2-1

«Финикс» — «Оклахома» — 109:121 — счёт в серии 0-3

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 98:114 — счёт в серии 2-2

«Миннесота» — «Денвер» — 112:96 — счёт в серии 3-1