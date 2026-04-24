«Атланта» одержала минимальную победу над «Нью-Йорком» в третьей игре стартового раунда плей-офф НБА — 109:108. Встреча состоялась на «Стейт Фарм Арене» в Атланте.

Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон стал одним из героев матча, оформив дабл-дабл — 24 очка и 10 подборов.

Четвёртая игра серии запланирована на воскресенье, 26 апреля, и начнётся в 01:00 мск.

«Торонто» уверенно разобрался с «Кливлендом» в третьем матче серии — 126:104. Игра прошла на паркете «Скотиабанк Арены» в Торонто.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторз» Ар Джей Барретт, записавший на свой счёт 33 очка.

После этой победы «Торонто» вышел вперёд в противостоянии — 2-1.

Четвёртый матч серии состоится 26 апреля, начало — в 20:00 по московскому времени.

«Миннесота» переиграла «Денвер» в третьем матче серии со счётом 113:96. Встреча прошла на арене «Таргет Центр» в Миннеаполисе.

Несмотря на поражение команды, самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 15 подборов.

«Миннесота» повела в серии со счётом 2-1.

Следующая игра пройдёт в воскресенье, 26 апреля, начало — в 03:30 мск.