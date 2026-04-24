Пресс-служба Евролиги объявила первую пятерку игроков символической сборной по итогам регулярного чемпионата сезона 2025/2026.
Первая пятерка сборной всех звезд Евролиги сезона-2025/2026:
1. Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив);
2. Сильвен Франсиско («Жальгирис»);
3. Никола Милутинов («Олимпиакос»);
4. Жан Монтеро («Валенсия»);
5. Александар Везенков («Олимпиакос»).
Сегодня, 24 апреля, пройдет заключительный матч стадии плей-ин. В первый день плей-ин, состоявшийся 21 апреля, сербская команда «Црвена Звезда» завершила свое выступление в сезоне, уступив в матче «Барселоне» и покинув турнир.
«Панатинаикос» гарантировал себе участие в плей-офф, одержав победу над «Монако». В первом раунде плей-офф команда встретится с испанским клубом «Валенсия», занявшим второе место в регулярном чемпионате.