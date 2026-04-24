Пресс-служба Евролиги объявила первую пятерку игроков символической сборной по итогам регулярного чемпионата сезона 2025/2026.

Первая пятерка сборной всех звезд Евролиги сезона-2025/2026:

1. Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив);

2. Сильвен Франсиско («Жальгирис»);

3. Никола Милутинов («Олимпиакос»);

4. Жан Монтеро («Валенсия»);

5. Александар Везенков («Олимпиакос»).

Сегодня, 24 апреля, пройдет заключительный матч стадии плей-ин. В первый день плей-ин, состоявшийся 21 апреля, сербская команда «Црвена Звезда» завершила свое выступление в сезоне, уступив в матче «Барселоне» и покинув турнир.

«Панатинаикос» гарантировал себе участие в плей-офф, одержав победу над «Монако». В первом раунде плей-офф команда встретится с испанским клубом «Валенсия», занявшим второе место в регулярном чемпионате.