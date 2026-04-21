Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма признан лучшим защитником по итогам регулярного чемпионата НБА.
22-летний баскетболист получил награду единогласно: все 100 представителей СМИ, участвовавших в голосовании, отдали ему первое место. Таким образом, игрок «Спёрс» стал самым молодым обладателем престижного защитного приза в истории лиги.
В тройку лучших по итогам голосования также вошли Чет Холмгрен из «Оклахомы-Сити» и Осар Томпсон, представляющий «Детройт».
В завершившемся регулярном сезоне Вембаньяма провёл 64 матча, в среднем набирая 25,0 очка, делая 11,5 подбора и отдавая 3,1 результативной передачи за игру.