Педро Мартинес, главный тренер «Валенсии», получил награду имени Александра Гомельского, которая вручается лучшему тренеру сезона Евролиги, как сообщает пресс-служба турнира.

Испанский специалист привел свою команду к 25 победам и 13 поражениям в первом сезоне после возвращения в Евролигу, что позволило «Валенсии» занять второе место в регулярном чемпионате. В плей-офф клуб встретится с победителем пары плей-ин А, где сыграют «Панатинаикос» и «Монако».

Мартинес стал первым тренером, которому удалось выиграть эту награду как в Евролиге, так и в Еврокубке.