Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Эрик Вальнес намерен попробовать свои силы в футболе.

По данным издания Nettavisen, он подписал контракт с клубом «Меллембюгд», играющим сейчас в четвёртом норвежском дивизионе.

«Мы получаем игрока, который идеально нам подходит. Того, кто может пробегать 15–16 километров за игру. Эрик будет играть за нас, когда у него будет возможность, и с его физической формой это будет очень хорошо», — цитирует Nettavisen Адриана Нюмо Мельсета, играющего тренера клуба.

Всего за свою карьеру 30‑летний спортсмен трижды становился чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали. На Олимпиаде‑2026 он стал шестым в спринте.