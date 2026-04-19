Московский ЦСКА только в овертайме смог сломить сопротивление МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ — 109:108 (29:27, 32:23, 19:18, 14:26, 15:14).
В составе армейцев лучшим был разыгрывающий Мело Тримбл (27 очков + 3 подбора + 8 ассистов) при коэффициенте эффективности «+35». Также отметим форварда Ливио Жан-Шарля (17 очков + 3 передачи).
Лучшим у «студентов» был Владислав Трушкин (21 очко + 3 подбора).
Для ЦСКА это 9-я победа кряду. Команда с 36 победами в 39 играх уверенно лидирует в регулярном чемпионате. МБА-МАИ идёт на 7-м месте (17-22).