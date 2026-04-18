Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант рискует пропустить стартовый матч серии плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за повреждения.

У игрока выявлен ушиб правого колена, поэтому его участие в ближайшей встрече остаётся под вопросом. По данным ESPN, травму баскетболист получил на одной из тренировок на этой неделе. В клубе при этом рассчитывают, что повреждение не окажется серьёзным и не повлияет на дальнейший ход серии.

Первая игра противостояния между «Хьюстоном» и «Лейкерс» состоится в ночь на воскресенье по московскому времени, начало — в 03:30.

В текущем сезоне 37-летний Дюрант в среднем набирал 26,0 очка, делал 5,5 подбора и отдавал 4,8 передачи. Он провёл 78 матчей — это его лучший показатель по количеству игр за сезон с кампании-2018/19.