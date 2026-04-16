По данным издания РИА «Новости», вопрос о слиянии Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России пока поставлен на паузу.

Напомним, что в сентябре 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о планах по объединению двух федераций под одно крыло сразу после окончания Олимпиады в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

В свою очередь, глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев выступил с критикой в адрес министра спорта из‑за этой идеи, поскольку считает, что дисциплины абсолютно разные и не могут быть объединены.

После этого Дегтярёв сообщил, что будет внимательно учитывать мнение президентов обеих организаций по данному вопросу.