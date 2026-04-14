Словенский защитник «Лос‑Анджелес Лейкерс» Лука Дончич может выбыть на более серьёзный срок, чем планировалось ранее.

«Мой друг Лука Штукин во время записи подкаста только что сообщил шок‑новость, согласно которой во время диагностики в Испании было обнаружено, что растяжение подколенного сухожилия у Луки, вероятно, было серьёзнее, чем первоначально диагностировано», — написал журналист Изток Франко в соцсети.

После первичного медобследования планировалось, что 27‑летний словенец после лечения в Европе вернётся в расположение своего клуба к началу второго раунда плей‑офф, но сейчас это уже под большим вопросом.