В ночь на 11 апреля за океаном прошли 15 матчей регулярного чемпионата
«Вашингтон» — «Майами» — 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35)
Российский центровой «Хит» Владислав Голдин провел на паркете 1 минуту 21 секунду, но не отметился результативными действиями.
В: Кэррингтон (30), Кулибали (25), Райли (16), Купер (11).
М: Фонтеккьо (24), Ларссон (24), Хакес (23), Адебайо (20 + 11 подборов), Якучионис (16).
Актуальную таблицу регулярки можно посмотреть по ссылке.
«Атланта» — «Кливленд» — 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37)
Атакующий защитник «Хокс» Дайсон Дэниэлс оформил трипл-дабл — 13 очков, 10 подборов и 12 передач.
А: Макколлум (29), Александер-Уокер (18), Джонсон (18), Куминга (15), Дэниэлс (13 + 10 подборов + 12 передач).
К: Харден (20), Тайсон (15), Проктор (15).
«Шарлотт» — «Детройт» — 100:118 (30:36, 35:32, 25:25, 10:25)
Ш: Болл (27), Миллер (22), Уайт (11).
Д: Дюрен (20), Д. Робинсон (19), Каннингем (14), Холланд (13), Томпсон (12).
«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36)
Б: Хаузер (24), Браун (23), Притчард (21 + 10 передач), Гарза (14), Вучевич (14).
Н: Фирс (36), Куин (25 + 11 подборов), Хоукинс (20), Одуро (12 + 12 подборов).
«Индиана» — «Филадельфия» — 94:105 (21:28, 30:30, 26:31, 17:16)
И: Томпсон (17), Уокер (17), Джексон (14), Поттер (13 + 10 подборов).
Ф: Макси (32), Джордж (21), Эджкомб (16), Убре (15).
«Нью-Йорк» — «Торонто» — 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31)
Н: Брансон (29), Таунс (22 + 10 подборов), Бриджес (13).
Т: Мамукелашвили (17), Ингрэм (16), Барнс (15), Уолтер (15).
«Милуоки» — «Бруклин» — 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24)
Защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил встречу из-за травмы. В начале марта стало известно, что из-за обострения плантарного фасциита левой стопы 20-летний россиянин выбыл до конца сезона.
М: Грин (35), Райан (28), Принс (18 + 10 подборов), Тернер (13), Дженг (12 + 12 передач).
Б: Этьенн (23), Смит (19 + 10 передач), Сараф (15), Траоре (14).
«Чикаго» — «Орландо» — 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28)
Ч: Джонс (23), Миллер (15), Бузелис (14), Диллингэм (13).
О: Ф. Вагнер (25), Кэйн (20), Битадзе (15 + 11 подборов), Банкеро (14), Саггс (12).
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27)
В составе хозяев лучшим был Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл.
С: Вембаньяма (40 + 13 подборов), Фокс (18 + 10 передач), К. Джонсон (17).
Д: Флэгг (33), Кристи (16), Миддлтон (14), Нембхард (13).
«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 116:97 (33:24, 28:27, 25:33, 30:13)
П: Авдия (35), Клинган (18 + 13 подборов), Р. Уильямс (13 + 10 подборов).
К: Леонард (24), Б. Лопес (21), Гарлэнд (16), Миллер (15).
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29)
С: Картер (29), Рейно (23), Клиффорд (20), Плауден (20).
Г: Подземски (30), Мелтон (17), Карри (11), Порзингис (11).
«Юта» — «Мемфис» — 147:101 (33:30, 41:22, 36:22, 37:27)
Разыгрывающий «Джаз» Бег Мбенг оформил трипл-дабл — 27 очков, 11 подборов и 11 передач.
Ю: Хинсон (30), Мбенг (27 + 11 подборов + 11 передач), Чендлер (26 + 10 передач), Бэйли (23 + 10 подборов).
М: Уайтхэд (21), Окани (20), Бал (18), Рупер (16 + 12 подборов).
«Денвер» — «Оклахома» — 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22)
Д: Валанчюнас (23 + 17 подборов), Стротер (22), Родди (21), Пикетт (13), Хардуэй (13).
О: Карлсон (23 + 12 подборов), Маккейн (15), К. Уильямс (15 + 12 подборов).
«Хьюстон» — «Миннесота» — 132:136 (36:37, 37:32, 33:34, 26:33)
Х: Томпсон (41), Дюрант (33), Шенгюн (22), Смит (16).
М: Шэннон (23), Эдвардс (22), Дивинченцо (18), Андерсон (17), Макдэниэлс (16).
«Лейкерс» — «Финикс» — 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9)
Л: Джеймс (28 + 12 передач), Кеннард (19), Хатимура (13).
Ф: Брукс (12), О'Нил (11), Игодаро (8), Аллен (8).