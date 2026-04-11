В первом раунде плей‑офф НБА сезона 2025/26 «Лейкерс» сыграет с «Хьюстоном».

Это стало известно после того, как в сегодняшней встрече «озёрные» обыграли «Финикс» (101:73) и заняли четвёртое место в Западной конференции, а пятую строчку занял «Хьюстон».

Этот матч стал ещё примечателен тем, что Леброн Джеймс оформил дабл‑дабл из 28 очков и 12 ассистов и достиг отметки в 12 тысяч результативных передач в регулярке.

«Лейкерс» и «Хьюстон» последний раз играли в плей‑офф друг с другом в сезоне 2019/20, и тогда победу в серии со счётом 4–1 одержали «озёрные».