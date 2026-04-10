«Чикаго» добился победы над «Вашингтоном» на выезде в матче регулярного чмпионата НБА — 119:108.

Лучшим бомбардиром встречи стал защитник «Буллз» Тре Джонс, записавший на свой счет 31 очко.

Для «Вашингтона» это поражение стало уже восьмым подряд — команда замыкает таблицу Восточной конференции с показателем 17-63. «Чикаго» с балансом 31-49 находится на 11-й позиции.

«Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Майами» — 128:114.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Брэндон Ингрэм, набравший 38 очков. Российский игрок «Хит» Владислав Голдин отметился скромной статистикой: два подбора и одна результативная передача.

«Торонто» (45-35) занимает пятое место на Востоке, тогда как «Майами» с результатом 41-39 идет десятым.

«Индиана» уверенно переиграла «Бруклин» в гостях — 123:94.

Самыми результативными в этой встрече стали форвард «Нетс» Эрик Лидделл-младший (26 очков и 10 подборов) и игрок «Пэйсерс» Оби Топпин, также набравший 26 очков.

«Индиана» сумела прервать серию из трех поражений и сейчас располагается на 14-й строчке Восточной конференции (19-61). «Бруклин» с результатом 20-60 занимает 13-е место.

«Лейкерс» на выезде одержали победу над «Голден Стэйт» — 119:103.

Лидером матча стал форвард гостей Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл — 26 очков и 11 передач.

Для «Лейкерс» этот успех стал первым после трех подряд неудач. Команда идет пятой на Западе (51-29), тогда как «Голден Стэйт» с показателем 37-43 занимает 10-ю позицию.