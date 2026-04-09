Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» вошел в историю НБА, одержав победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 128:110.

Эта победа стала 64-й в сезоне, и команда стала третьей в истории лиги, выигравшей не менее 64 матчей в двух подряд регулярных чемпионатах.

Ранее этого достижения удостаивались только два легендарных коллектива: «Голден Стэйт Уорриорз» в сезонах 2014/2015 (67 побед) и 2015/2016 (73 победы), а также «Чикаго Буллз» в сезонах 1995/1996 (72 победы) и 1996/1997 (69 побед). В прошлом сезоне «Тандер» выиграли 68 матчей и стали чемпионами НБА.

В текущем сезоне у команды осталось всего две игры, но она уже обеспечила себе первое место в турнирной таблице.