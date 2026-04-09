Российский фигурист Пётр Гуменник стал лидером среди отечественных спортсменов по сумме призовых в сезоне-2025/26. Согласно данным Forbes, его общий доход составил 11,58 млн рублей.

Наибольшую часть этой суммы спортсмен заработал на турнире шоу-программ «Русский вызов». Там он получил 5 млн рублей за первое место, а также по 1 млн рублей за победу в зрительском голосовании и за лучшее мужское выступление. Вдобавок Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России и в третий раз выиграл финал Гран-при.

В тройку самых высокооплачиваемых фигуристов сезона также вошли Алиса Двоеглазова с доходом 5,57 млн рублей и Аделия Петросян, заработавшая 4,27 млн рублей.