Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, являющийся 11-кратным олимпийским чемпионом, производит впечатление открытого и уверенного в себе человека. Об этом рассказал участник Олимпийских игр Савелий Коростелев.

По словам российского спортсмена, им доводилось немного пообщаться — в частности, разговор состоялся в Лахти во время церемонии награждения и после неё. Коростелев отметил, что Клебо оставил о себе впечатление доброжелательного и уверенного человека.

«У меня с ним было немного диалогов. Мы говорили с ним в Лахти во время подиума и после него. Он достаточно открытый, уверенный в себе человек», — сказал Коростелев ТАСС.

22-летний Коростелев в текущем сезоне принимал участие в этапах Кубка мира и Олимпийских играх. Его лучшим результатом на КМ стало третье место в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем, а на ОИ-2026 — четвёртая позиция в скиатлоне.