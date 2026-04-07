Двукратный чемпион Евролиги, чемпион и MVP 2016 года и бывший игрок московского ЦСКА Нандо Де Коло объявил, что завершает профессиональную карьеру в этом сезоне.

«Я не говорил о своем уходе, если бы мы выиграли Евролигу. Но откровенно говоря, этот сезон станет моим последним. Я думал об этом некоторое время. С начала сезона у меня было понимание, что это мой последний год», — сообщил Де Коло изданию BeBasket.

4 января 2026 года Де Коло вернулся в «Фенербахче» после двух лет в АСВЕЛ. Травма икроножной мышцы ограничила его участие в матчах Евролиги за турецкий клуб до 12 игр, но он показал высокую результативность, набирая в среднем 10,9 очка и делая 2,3 передачи за матч.