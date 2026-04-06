Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отправится в Европу для ускоренного восстановления после травмы, полученной в недавнем матче против «Оклахомы» (96:139).

По информации инсайдера Шэмса Чарании, после консультаций с медицинским штабом клуба и личными врачами словенский баскетболист принял решение пройти специализированный курс лечения в Европе. Речь идёт о повреждении бедра второй степени, и такой шаг должен помочь сократить сроки реабилитации.

Ранее стало известно, что Дончич пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата НБА. Это уже вторая аналогичная травма для него в текущем сезоне — в феврале баскетболист также выбыл на несколько недель из-за проблем с задней поверхностью бедра.