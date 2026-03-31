«Лейкерс» уверенно разобрались с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:101.
Ключевую роль сыграл Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл: 21 очко, 10 подборов и 12 передач.
«Лейкерс» идут на третьей строчке Западной конференции (49–26).
«Вашингтон» же продолжает серию неудач — три поражения кряду и последнее место на Востоке (17–58).
«Оклахома» в напряжённой концовке дожала «Детройт» — 114:110.
Главным героем встречи стал Шэй Гилджес-Александер, набравший 47 очков.
«Оклахома» укрепила лидерство на Западе с показателем 60–16. Несмотря на поражение.
«Детройт» удерживает первое место в Восточной конференции (54–21).
«Миннесота» не оставила шансов «Далласу» на выезде, разгромив соперника со счётом 124:94.
Самым результативным в составе победителей стал Джулиус Рэндл с 24 очками.
«Тимбервулвз» продолжают борьбу за высокие позиции и занимают пятое место на Западе (46–29).
«Даллас» остаётся среди аутсайдеров конференции (24–51).
«Сан-Антонио» продлил свою впечатляющую победную серию, обыграв «Чикаго» — 129:114.
Лидером встречи стал Виктор Вембаньяма, оформивший мощный дабл-дабл — 41 очко и 16 подборов.
«Сперс» одержали уже девятую победу подряд и поднялись на второе место в Западной конференции (57–18).
«Чикаго» (29-46) идет на 13-й строчке в Восточной конференции.