Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова отметила, что на Играх в Пекине она нервничала меньше всего.

«Олимпийские игры — это были соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни. Мы настолько ответственно подходили к каждой тренировке, к каждому подготовительному шагу, что к моменту самих выступлений просто уже внутренне, эмоционально не хватало даже сил нервничать и переживать. И на лёд я выходила абсолютно спокойно — с пониманием, что должна чётко выполнить свою задачу. Но, конечно, это не само так произошло: до этого были годы тренировок.

Когда я научилась наслаждаться выступлениями на льду, выходить с правильным азартом, с желанием — тогда это всегда приводило к хорошим результатам», — сказала Щербакова в программе «Разговор о важном».

Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии от России выступила россиянка Аделия Петросян, которая заняла шестое место в женском одиночном катании.