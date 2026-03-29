«Финикс» на своей площадке уверенно разобрался с «Ютой» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:109.

Лучшим по результативности в составе победителей стал Джален Грин, набравший 31 очко.

«Санз» с балансом 41–33 идут седьмыми на Западе, тогда как «Джаз» (21–54) потерпели пятое поражение подряд и занимают 14-ю позицию.

«Мемфис» в напряжённой домашней игре одолел «Чикаго» — 125:124.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Матас Бузелис, оформивший 29 очков и 10 подборов.

«Гриззлис» прервали серию из пяти поражений и поднялись на 11-е место в Западной конференции (25–49), а «Буллз» (29–45) идут 12-ми на Востоке.

«Атланта» на своей арене переиграла «Сакраменто» со счётом 123:113.

Канадский защитник Никейл Александер-Уокер стал самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 27 очков.

«Кингз» уступили в третий раз подряд и замыкают таблицу Запада (19–56), а «Хокс» (42–33) занимают шестое место на Востоке.

«Филадельфия» на выезде оказалась сильнее «Шарлотт» — 118:114.

Лучшими снайперами встречи стали Брендон Миллер и Джоэл Эмбиид, набравшие по 29 очков.

«Хорнетс» прервали серию из пяти побед и занимают девятое место на Востоке (39–35), а «Сиксерс» (41–33) располагаются строчкой ниже — на седьмой позиции.

«Детройт» уверенно обыграл «Миннесоту» в гостях — 109:87.

Самым результативным игроком стал Донте Дивинченцо, набравший 22 очка.

«Тимбервулвз» (45–29) занимают пятое место в Западной конференции, а «Пистонс» (54–20) продолжают лидировать на Востоке.