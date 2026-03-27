Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила три предложения по изменению системы драфта, направленные на борьбу с «танкингом». Все варианты будут доработаны и рассмотрены на голосовании в мае, сообщает ESPN.

Первое предложение предусматривает расширение лотереи до 18 команд, занимающих места с седьмого по 15-е в каждой конференции. 10 из них получат равные шансы на первый пик (по 8% каждый), а оставшиеся 20% распределятся между командами, занявшими места с 11-го по 18-е. Все 18 позиций драфта будут определены с помощью лотереи.

Второе предложение включает лотерею для 22 команд, учитывая результаты двух сезонов. В неё войдут команды с 7-го по 15-е места и восемь клубов, выбывших в первом раунде плей-офф (по четыре из каждой конференции). Для участия в лотерее установлен минимальный порог побед за сезон (например, 25). Если команда не достигает этого показателя, её позиция в лотерее ухудшается.

Третье предложение — концепция «пять на пять». В этом варианте пять худших команд имеют равные шансы на первый пик, и лотерея проводится только за первые пять позиций. Для участия в ней также установлен минимальный порог побед (например, 10). Остальные команды распределяются среди оставшихся позиций драфта через отдельную жеребьёвку.