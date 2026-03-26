Кирилл Бажин одержал победу в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону, который проходил в Увате.  Спортсмен финишировал на дистанции 7,5 км за 21 минуту и 3,4 секунды.

Кирилл Бажин

Второе место досталось Кариму Халили, который уступил победителю 15,7 секунды.  Тройку лидеров замкнул Алексей Вагин, отставший на 22,4 секунды.

Чемпионат России по биатлону-2026.  Уват.  Мужчины, суперпасьют:

1.  Кирилл Бажин — 21.03,4 (3 промаха)

2.  Карим Халили — отставание 15,7 (3)

3.  Алексей Вагин — +22,4 (3)

4.  Максим Цветков — +27,9 (1)

5.  Александр Поварницын — +31,7 (0)