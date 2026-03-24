Должность председателя организации Объединённой Федерации лыжных гонок и сноуборда в ближайшее время должен занять Дмитрий Свищев, сообщает РИА Новости.

По данным источника, его заместителем станет Елена Вяльбе, возглавляющая сейчас Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). При этом сама организация закончит существование.

При этом другие руководители лыжных видов — Леонид Мельников, Алексей Курашов, Денис Тихомиров и Дмитрий Дубровский — получат посты председателей и кураторов своих направлений в новой структуре.

Напомним, что 23 марта стало известно о назначении Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России вместо Елены Вяльбе. Помимо этого, он также выдвинут на пост президента будущей объединённой федерации, которая объединит Федерации лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта.