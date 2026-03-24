Ночью за океаном завершились 10 матчей регулярного чемпионата

«Филадельфия» — «Оклахома» — 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26)

Самым результативным игроком встречи стал багамский защитник «Филадельфии» Валдес Эджкомб-младший — у него 35 очков.

Ф: Эджкомб (35 очков), Уотфорд (15), Боучэмп (13)

О: Гилджес-Александер (22), Джейлен Уильямс (18), Джейлин Уильямс (18).

Актуальную таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

«Майами» — «Сан-Антонио» — 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28)

Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 26 очков и 14 подборов. У «Майами» пятое поражение подряд.

М: Пауэлл (21 очко), Адебайо (18), Хирро (18)

С: Вембаньяма (26 + 15 подборов), Харпер (21), Джонсон (21).

«Орландо» — «Индиана» — 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25)

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Мэджик» Паоло Банкеро — у него 39 очков. «Орландо» проиграл пятый матч кряду.

О: Банкеро (39 очков), Да Силва (21), Бэйн (17)

И: Сиакам (37), Уокер (20), Несмит (19).

«Детройт» — «Лейкерс» — 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Лейкерс» Лука Дончич — у него 32 очка.

Д: Дженкинс (30 очков), Дюрен (20 + 11 подборов), Харрис (14)

Л: Дончич (32), Ривз (24), Эйтон (13 + 10 подборов).

«Атланта» — «Мемфис» — 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Мемфиса» Грегори Джексон — у него 26 очков. У «Мемфиса» третье поражение подряд

А: Александер-Уокер (26 очков), Куминга (16), Оконгву (16)

М: Джексон (26), Бертон (20), Джером (17).

«Чикаго» — «Хьюстон» — 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37)

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Кевин Дюрант — у него 40 очков.

Ч: Секстон (25 очков), Бузелис (23), Миллер (17)

Х: Дюрант (40), Шенгюн (33 + 13 подборов + 10 передач), Томпсон (23).

«Юта» — «Торонто» — 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26)

Больше всего очков набрал форвард хозяев Эйс Бэйли (37). Это лучший результат дебютного сезона для пятого номера драфта НБА-2025.

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 131:137 ОТ (31:34, 42:29, 25:35, 28:28, 5:11)

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Купер Флэгг, который набрал 32 очка.

Д: Флэгг (32 очка), Гэффорд (20), Маршалл (16)

ГС: Муди (23), Порзингис (22), Подземски (20+10 подборов).

«Портленд» — «Бруклин» — 134:99 (35:30, 34:21, 28:22, 37:26)

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин снова пропустил матч.

П: Камара (35 очков), Авдия (18), Мюррей (16)

Б: Этьен (18), Уильямс (16), Минотт (15).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки» — 129:96 (28:24, 43:23, 37:20, 21:29)

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 28 очков.