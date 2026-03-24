Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился информацией о переговорах с Международной федерацией баскетбола (FIBA) и высказал свои взгляды на возможное возвращение российских команд на международную сцену.

«Мы ведем активную работу с FIBA, и недавно я имел неформальную беседу с их представителями. Процесс идет, и мы наблюдаем определенные позитивные сдвиги. Приятно видеть, что наши паралимпийцы уже участвуют в соревнованиях под российским флагом и с гимном. То, что произошло четыре года назад, было абсолютно несправедливо, и это очевидно всем», — цитирует Кириленко ТАСС.

В марте 2022 года FIBA отстранила российские сборные и клубы от участия в своих соревнованиях из-за ситуации на Украине. Кроме того, российские команды не участвуют в турнирах, организованных Евролигой.