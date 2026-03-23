«Денвер» обыграл «Портленд» со счётом 128:112 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Дени Авдия, оформивший дабл-дабл — 23 очка и 14 передач.

У «Портленда» прервалась серия из трёх побед, и команда остаётся девятой на Западе (35–37), тогда как «Денвер» (44–28) укрепился на пятой позиции.

«Нью-Йорк» разгромил «Вашингтон» — 145:113. Лидером встречи стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и сделавший 16 подборов.

«Никс» продлили победную серию до шести матчей и занимают третье место на Востоке (47–25). «Вашингтон» же переживает затяжной кризис — 16 поражений подряд и 14-я строчка (16–55).

«Сакраменто» победил «Бруклин» со счетом 126:122. Главным героем стал Малик Монк с 32 очками. У «Нетс» не играл из-за травмы Егор Дёмин.

Команда потерпела седьмое поражение подряд и идёт 13-й на Востоке (17–54). «Сакраменто» (19–53), несмотря на победу, остаётся на последнем месте Западной конференции.

«Миннесота» на выезде обыграла «Бостон» со счетом 102:92. Самым результативным у хозяев стал Джейлен Браун (29 очков).

«Бостон» прервал серию из четырёх побед, но сохраняет второе место на Востоке (47–24). «Миннесота» (44–28) поднялась на шестую строчку Запада.