В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. УНИКС принимал «Енисей» и одержал победу со счетом 87:73 (27:21, 21:17, 19:23, 20:12).

Самым результативным игроком матча стал американский центровой Маркус Бингэм из УНИКСа. Он набрал 22 очка, сделал девять подборов, три передачи, пять перехватов и две потери, показав коэффициент полезности «+31».

Среди игроков «Енисея» лучшим стал американский защитник Доминик Артис. Он набрал 17 очков, сделал пять подборов, четыре передачи, два перехвата и одну потерю, его коэффициент полезности составил «+20».