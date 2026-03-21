Американский форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, выступающий за «Хьюстон Рокетс», прокомментировал критику в адрес своей команды.

«Мы часто становимся объектом критики после поражений, и я не исключение. Но когда мы побеждаем, наслаждаемся успехами и хорошо проводим время, об этом почти не говорят. Такова реальность баскетбола», — заявил Дюрант, слова которого цитирует журналист Уилл Гиллори.

В сезоне 2025/2026 Дюрант принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 25,8 очка и делая 5,5 подбора за игру.