Главный тренер баскетбольной команды УНИКС из Единой лиги ВТБ Велимир Перасович поделился мыслями о поражении в матче против «Бетсити Пармы» со счетом 77:80.

«Я считаю, что до последней четверти мы демонстрировали отличную игру. Однако в заключительной десятиминутке потеря физической формы и выносливости сказалась на нашей способности эффективно атаковать, как это было в начале матча. Думаю, именно это стало ключевым моментом сегодняшней игры», — цитирует Перасовича пресс-служба турнира.

УНИКС после 32 туров идет на второй строчке в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ.