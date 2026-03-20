Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин оценил победу над УНИКСом со счетом 80:77, которая стала для пермяков второй домашней в сезоне 2025/2026.

«Ребята поверили в себя. Мы начали не очень хорошо, пропустили 49 очков в первой половине, но и забили 41. В большом перерыве поговорили с командой, что с УНИКСом нужно играть еще плотнее в защите со снайперами, навязать борьбу», — цитирует Пашутина пресс-служба турнира.

После 34 игр «Бетсити Парма» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.