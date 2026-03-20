По данным издания Bild, руководитель команды Формулы-1 «Ауди» Джонатан Уитли может покинуть свой пост и перейти в «Астон Мартин». Это связано с конфликтами с главным операционным и техническим директором «Ауди» Маттиа Бинотто.

Джонатан Уитли globallookpress.com

Семья Уитли хочет вернуться в Англию, где он сможет самостоятельно принимать решения. В «Ауди» же Джонатан и Маттиа Бинотто, как двойное руководство, часто расходились во мнениях по ключевым вопросам.

Несмотря на то что генеральный директор «Ауди» Гернот Дельнер допускает возможность двойного руководства, он не считает это идеальным вариантом. Поэтому он готов рассмотреть возможность ухода Уитли из команды. Встреча между Делльнером и Уитли, назначенная на пятницу, может стать поворотным моментом в этой ситуации.