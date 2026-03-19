Ночью в ночь на 19 марта состоялись 9 матчей регулярного чемпионата.
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 120:99 (36:23, 27:27, 26:23, 31:26)
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин продолжает лечить больную стопу.
Б: Браун (32), Тейтум (24 + 10 подборов), Притчард (19), Гарза (15).
Г: Пэйтон II (14), Спенсер (14), Др. Грин (13), Сантос (13).
«Бруклин» — «Оклахома» — 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30)
Б: Уилсон (15), Траоре (13), Джонсон (12).
О: Маккейн (26), Гилджес-Александер (20), Уиггинс (17), Джо (13).
Таблица после этого игрового дня выглядит сейчас так.
«Индиана» — «Портленд» — 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22)
И: Зубац (18), Слоусон (17), Несмит (15), Джексон (13).
П: Авдия (32 + 11 подборов), Клинган (28 + 13 подборов), Камара (17), Холидэй (15)
«Миннесота» — «Юта» — 147:111 (43:31, 29:27, 38:26, 37:27)
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Брайс Сенсабо, набравший 41 очко.
М: Досунму (23), Рэндл (21), Гобер (21 + 12 подборов), Хайлэнд (18), Макдэниэлс (17).
Ю: Сенсабо (41), Бэйли (17), Коллиер (14).
«Нью-Орлеан» — «ЛА Клипперс» — 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24)
Н: Бей (25), Мерфи (23), Мюррэй (17 + 11 передач), Уильямсон (14), Куин (14).
К: Ленард (25), Коллинз (18), Гарлэнд (13), Миллер (13).
«Чикаго» — «Торонто» — 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31)
Ч: Бузелис (19), Диллингэм (15), Секстон (14), Миллер (13).
Т: Барретт (23), Ингрэм (18), Барнс (18), Уолтер (18), Мамукелашвили (17), Пелтль (17).
«Даллас» — «Атланта» — 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34)
Д: Гэффорд (24), Вашингтон (23), Флэгг (17), Томпсон (17).
А: Макколлум (24), Александер-Уокер (22), Дэниэлс (19), Джонсон (17 + 11 подборов).
«Мемфис» — «Денвер» — 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27)
Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 29 очков и 14 подборов.
М: Джером (21), Проспер (19), Джексон (16), Кауард (15).
Д: Йокич (29 + 14 подборов), К. Браун (26), К. Джонсон (20), Дж. Мюррэй (19).
«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)
Разыгрывающий гостей Лука Дончич оформил дабл-дабл — 40 очков и 10 передач.
Х: Шенгюн (27 + 10 передач), Томпсон (26 + 11 подборов), Смит (18), Дюрант (18).
Л: Дончич (40 + 10 передач), Джеймс (30), Эйтон (16), Ривз (14).