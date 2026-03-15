На зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии сборная России заняла третье место в общем медальном зачете.

Флаг Российской Федерации globallookpress.com

Российские паралимпийцы выиграли восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Первое место заняла команда Китая (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых), а второе — сборная США (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). Еще две золотые медали будут разыграны позже.

Всего на Паралимпиаду-2026 были допущены шесть российских спортсменов, которые впервые за 12 лет выступили под национальной символикой.