На чемпионате России по биатлону в Тюмени завершилась женская гонка преследования на 10 км.

Первое место в ней заняла Анастасия Халили с результатом 29 мин 16,7 секунды и тремя промахами на четырёх огневых рубежах.

Всего на 0,1 секунды от неё отстала Анфиса Резцова, допустившая четыре промаха.

Третьей стала Наталия Шевченко (+18,0; 4 промаха).

Изначально бронзу завоевала Анастасия Томшина, но она была дисквалифицирована после инцидента с перекрестной стрельбой. На втором огневом рубеже по мишени Томшиной стреляла другая спортсменка — Анастасия Шевченко.

Она ошибочно изготовилась на третий щит, но вела огонь по второму. В итоге судейская коллегия приняла решение: Анастасия Шевченко получила 10 штрафных минут к итоговому времени, Томшина — шесть минут. Бронзовая медаль перешла к Наталии Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Тюмень. Гонка преследования, женщины:

1. Анастасия Халили (Московская область) — 29.16,7 (3 промаха).

2. Кристина Резцова (Московская область) +0,1 (4).

3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +18,0 (4).

4. Динара Смольская (Беларусь) +21,8 (1).

5. Инна Терещенко (Свердловская область) +41,9 (1).

6. Анна Сола (Беларусь) +53,3 (4).

7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) +1.19,7 (3).

8. Елена Кулак (Беларусь) +1.23,8 (1).