Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги спринта на втором этапе Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Китая. Пилот смог одержать победу.

Джордж Расселл globallookpress.com

«В конце было довольно весело. Много стратегии, и обгонять оказалось непросто. Надеюсь, гонка получилась интересной для зрителей. Обычно спринты довольно скучные, но я держал все под контролем после выхода машины безопасности и доволен победой.

Хэмилтон отлично отработал на первых кругах. Он застал меня врасплох, но у него 20 лет опыта. Надеюсь, мы сможем прибавить. "Феррари" выглядела слабее в квалификации, но в гонке была очень близка к нам по темпу. Так что нам нужно найти улучшения для гонки», — цитирует Расселла RacingNews365.

Основная гонка Гран-при Китая состоится в воскресенье