Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги спринта на втором этапе Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Китая.  Пилот смог одержать победу.

Джордж Расселл

«В конце было довольно весело.  Много стратегии, и обгонять оказалось непросто.  Надеюсь, гонка получилась интересной для зрителей.  Обычно спринты довольно скучные, но я держал все под контролем после выхода машины безопасности и доволен победой.

Хэмилтон отлично отработал на первых кругах.  Он застал меня врасплох, но у него 20 лет опыта.  Надеюсь, мы сможем прибавить. "Феррари" выглядела слабее в квалификации, но в гонке была очень близка к нам по темпу.  Так что нам нужно найти улучшения для гонки», — цитирует Расселла RacingNews365.

Основная гонка Гран-при Китая состоится в воскресенье