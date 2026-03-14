В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 107:105.
Главным героем встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 32 очка и ставший самым результативным игроком матча.
«Голден Стэйт» на своём паркете уступил «Миннесоте» — 117:127.
Лидером встречи стал атакующий защитник гостей Энтони Эдвардс, который провёл яркий матч и набрал 42 очка. Его результативная игра помогла «Миннесоте» уверенно контролировать ход встречи и довести матч до победы.
«Детройт» победил «Мемфис» со счётом 126:110.
Одним из ключевых факторов успеха хозяев стала игра центрового Джейлена Дюрена. Он оформил дабл-дабл, набрав 30 очков и сделав 13 подборов, став одним из главных героев встречи.
Результаты матчей игрового дня НБА 14 марта
«Даллас» — «Кливленд» — 105:138
«Торонто» — «Финикс» — 122:115
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 92:101
«Детройт» — «Мемфис» — 126:110
«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 107:105
«Портленд» — «Юта» — 124:114
«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 117:127
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Чикаго» — 119:108