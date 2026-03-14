В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 107:105.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 32 очка и ставший самым результативным игроком матча.

«Голден Стэйт» на своём паркете уступил «Миннесоте» — 117:127.

Лидером встречи стал атакующий защитник гостей Энтони Эдвардс, который провёл яркий матч и набрал 42 очка. Его результативная игра помогла «Миннесоте» уверенно контролировать ход встречи и довести матч до победы.

«Детройт» победил «Мемфис» со счётом 126:110.

Одним из ключевых факторов успеха хозяев стала игра центрового Джейлена Дюрена. Он оформил дабл-дабл, набрав 30 очков и сделав 13 подборов, став одним из главных героев встречи.

Результаты матчей игрового дня НБА 14 марта

«Даллас» — «Кливленд» — 105:138

«Торонто» — «Финикс» — 122:115

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 92:101

«Детройт» — «Мемфис» — 126:110

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 107:105

«Портленд» — «Юта» — 124:114

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 117:127

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Чикаго» — 119:108