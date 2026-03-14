Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Стурла Легрейд установил новый рекорд, превзойдя достижение своего легендарного соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена.
14 марта в Отепя (Эстония) Легрейд одержал победу в гонке преследования, опередив серебряного призера из Франции Эмильена Жаклена на 2 минуты 33,4 секунды.
Ранее, 9 декабря 2006 года, Бьорндален также завоевал золото в этой дисциплине на этапе Кубка мира в Хохфильцене, обогнав российского биатлониста Дмитрия Ярошенко на 2 минуты 8,1 секунды.