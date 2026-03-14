Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о победе в квалификации Гран-при Китая.

«Для меня сессия прошла чисто, так что я доволен. В третьем сегменте у Джорджа Расселла возникли проблемы, было бы классно, если бы у него было две попытки.

Я видел, что у Джорджа были трудности, но старался сосредоточиться, сохранить спокойствие и проехать хороший круг. Я не допускал ошибок и теперь с нетерпением жду завтрашнюю гонку», — сказал Антонелли после выступления.

Гонка Гран-при Китая начнется 15 марта в 10:00 мск.