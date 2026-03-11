Центровой клуба «Майами Хит» Бэм Адебайо установил новый рекорд XXI века, набрав 83 очка в победной домашней игре регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» с результатом 150:129.

Бэм Адебайо globallookpress.com

Этот показатель вывел его на второе место в истории НБА по количеству очков, набранных в одном матче. Рекорд по очкам за матч в истории НБА принадлежит Уилту Чемберлену, который набрал 100 очков 2 марта 1962 года.

Предыдущим рекордом XXI века, который теперь занимает третье место в истории, было достижение Коби Брайанта, который набрал 81 очко 22 января 2006 года.