Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов должен быть доволен своим выступлением на чемпионате России.

Александр Большунов globallookpress.com

«Он подошёл к чемпионату в своей самой лучшей форме в этом сезоне. Так и должно быть на чемпионате России, потому что это главный старт сезона.

Я думаю, что Саша должен быть доволен, но он максималист. Четыре золотые медали не просто завоевать. Трасса сложная, просто так не убежишь от соперников», — сказала Вяльбе изданию ТАСС.

Прославленный лыжник в Южно‑Сахалинске выиграл 4 гонки из 7.