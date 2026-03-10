Российский комментатор Василий Дмитриевич назвал защитника «Оклахомы» Шея Гилджес-Александра главным фаворитом на звание лучшего игрока сезона в НБА.

«Пока все идет к тому, что награду заберет Шей Гилджес-Александр, об этом говорит и количество игр, и статус команды, и их достижения. Йокич, безусловно, тоже достоин, но факты упертая штука. И важно, если серб пропустит хотя бы еще одну игру, то он автоматически лишается права на награду», — цитирует Дмитриевича LiveResult.ru.

Канадец является действующим MVP НБА. В этом сезоне защитник «Оклахомы» провел в регулярном чемпионате 53 матча, в которых в среднем набирает 31,6 очка, 4,4 подбора и 6,4 ассиста.