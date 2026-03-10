«Бруклин» на своей площадке уверенно переиграл «Мемфис» со счётом 126:115 в матче регулярного чемпионата НБА.

Кавай Леонард globallookpress.com

Самым результативным игроком матча стал французский защитник гостей Райан Рупер, набравший 20 очков. Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.

Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу подряд и занимает 14-е место в Восточной конференции с показателями 17–47. «Мемфис» потерпел четвёртое поражение кряду и идёт 11-м — 23–40.

«Голден Стэйт» на выезде уступил «Юте» — 116:119. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Де’Энтони Мелтон, записавший в актив 22 очка.

У хозяев лучшую результативность показал форвард Брайс Сенсабо, набравший 21 очко.

«Голден Стэйт» занимает восьмое место в Западной конференции (32–32), а «Юта» располагается на 14-й строчке (20–45).

«Лос-Анджелес Клипперс» дома оказались сильнее «Нью-Йорк Никс» — 126:118. Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов. У хозяев паркета ключевую роль сыграл форвард Кавай Леонард, который набрал 29 очков, сделал 8 передач и 7 подборов.

«Клипперс» занимают девятое место на Западе (32–32), а «Нью-Йорк» идёт третьим в Восточной конференции с балансом 41–25.

Результаты матчей игрового дня НБА 10 марта

«Кливленд» — «Филадельфия» — 115:101

«Бруклин» — «Мемфис» — 126:115

«Оклахома» — «Денвер» — 129:126

«Юта» — «Голден Стэйт» — 119:116

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 126:118